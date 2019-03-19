打臉婦聯會雷倩！黨產會：強徵勞軍捐才是違憲

2019-03-19 19:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日認定婦聯會387億元財產，為不當黨產須收歸國有，婦聯會主委雷倩反批「違法違憲」，並稱撥收的勞軍捐是62億元。對此，黨產會委員打臉雷倩表示，光1989年婦聯會勞軍捐結餘款就有190幾億元，憑藉國民黨對人民強徵勞軍捐才是違憲。

黨產會處分書提及，婦聯會取得的勞軍捐等財產，係國民黨透過其執政優勢地位，藉由國家實力支配，以違反政黨本質，及悖於民主法治原則的方式，讓婦聯會取得的不當黨產。

黨產會表示，憲法第19條規定，「人民有依法律納稅之義務。」明示無法律明文，人民即無納稅的義務，這是所謂「租稅法律主義」，亦即納稅義務人、課稅標的、課稅標準、稅率、稽徵程序等，均須依法律規定。

黨產會強調，勞軍捐具有強制性，與稅捐無異，卻無經立法機關制定的法律為其徵收依據，違反「憲法」所定租稅法律主義，並違背法律保留原則，侵害人民財產權，屬於國民黨以違反政黨本質、悖於民主法治原則所推行的制度。

黨產會提及，勞軍捐原定附徵數額為每年1500萬元，惟因連年超徵，台灣省進出口公會聯合會曾決定不再續捐，但國民黨中央第五組竟於50年間召集國防部總政治部、警備總部、台灣省政府社會處、國民黨台灣省黨部、台灣省進出口公會聯合會、台北市進出口公會、婦聯會及軍友社。

開會組成所謂「黨內協調性質會議」，對外不公開的「進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組」，由該小組繼續策劃勞軍捐，之後更由國民黨中央五組主導分錢，婦聯會連收30年，至今累積380幾億元龐大資產。

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