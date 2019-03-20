新竹縣議會鬧家變！小黨議員為地方公投法槓上議會行政團隊

2019-03-20 14:59

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會鬧內鬨！綠黨縣議員余筱菁、時代力量縣議員連郁婷今天一起站在議會前面，轉身向議會行政團隊「開槍」，指控議會秘書、議事、法制等行政人員對綠黨提案、時力連署的「新竹縣公民投票自治條例」用過度解釋條文卻又刻意模糊解釋法規的方式「技術阻撓」小黨所提的法案進入議會的大會審議。

新竹縣議會則透過說明稿強硬回應，議會是合議制，每位議員必須遵守相同規範機制，議會才能順暢運作，動輒以體制外方式召開記者會任意指責表達訴求，作法並不可取，縣議會不表贊同亦深感遺憾外，甚至有幾位議員私下受訪認為綠黨、時力的作法在傷害議會形象。

余筱菁和連郁婷說，她們急著在本週的議會臨時會催生出「新竹縣公民投票自治條例」，是因應大新竹爭取喝好水、關西反宏關和不滿水污染事件頻傳等的鄉親聲音所求。

2人原本各自提出所屬版本，後來由連郁婷連署綠黨版後，於昨（19）日送到議會，希望能被排入本週的臨時會大會上做審議且制訂通過，以供前述公民團體關注的議題讓更多鄉親認識和了解，趕上明年1月11日的總統大選一起公投。

余筱菁抨擊，不料縣議會議事組卻以「未先送程序委員會審查」為由，禁止他們的版本進入大會審議，所以她們今天一起在議會大門口聯合表達抗議。

余筱菁更指控，議會「行政秘書處」私下打電話，對連署她的議員做個別遊說，表示自治條例從議會自訂方式，改作為供縣府參考的「建請案」，要求撤銷連署，此做法已經違反行政中立原則。

縣議會秘書長劉添豪強調，議會行政團隊絕對沒有私下打電話遊說其他議員撤銷對余筱菁提案的連署，他曾跟余筱菁說明，本於縣府、議會各自的職權和專業，除非縣府不提案，議員再自行提出制訂。

劉添豪表示，縣府民政處正在草擬「新竹縣公民投票自治條例」，為了儘速催生這個自治條例，他是有建議余筱菁和也提案的國民黨議員林思銘，都改成建請案，議會先整合1個版本後交縣府參考，議會則專職做好監督和鞭策工作。

劉添豪說，余筱菁本月14日上午所送的法案只有法規草案的逐條說明或條文對照，還欠2個重要內容。考慮次日就要召開程序委員會，所以當天下午4點多他親自致電給余筱菁請她儘速補正資料，也應她要求後補公文中；余筱菁則否認有前述電話通聯，劉添豪則出示電話記錄和18日已經製作完成的待發公文佐證。

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