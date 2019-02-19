兩岸政治協議得雙公投 陸委會規劃不受「公投法」限制

2019-02-19 14:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院把「兩岸人民關係條例」修正草案列為本會期優先法案，明定兩岸進行任何政治協議，內容必須經過公投程序。陸委會今天解釋，相關程序須經過高標準、高門檻的民意檢驗。為了解民意動向，行政院可以舉辦諮詢性的公投，不受「公投法」限制，因為諮詢性公投最主要是作為參考。有關諮詢性公投的辦法，請行政院訂定。

陸委會指出，這個民主防衛機制及防護網，不是現行「公投法」標準，而是最高的門檻，我們的規劃就是在「兩岸人民關係條例」中，建立相關的民主監督程序。也就是涉及政治議題的談判，必須由行政院提出談判計畫，立法院要有3分之2的立委同意才可以去談。

陸委會解釋，兩岸政治性議題談完回來後，因為立法院有審議權，所以應該要有4分之3的立法委員出席，4分之3同意，同意後公告，再進行全國性的公民投票，要全國選舉人數半數以上同意，才能通過。這麼高的門檻，最主要是涉及兩岸的政治議題，若社會沒有高度共識，會帶來更大的爭議與紛擾。

陸委會說，兩岸和平穩定發展，是民進黨政府一貫的主張，台灣也一直扮演穩定台海及區域和平的角色，但現階段兩岸要和平，就是中國要放棄武力威脅，中國不放棄武力統一，再多協議也沒用。在北京當局不斷強加「一個中國原則」、「一國兩制」的政治框架於台灣的前提下，政府不主張簽任何消滅國家主權及台灣民主的政治性協議。

陸委會表示，針對兩岸間的任何政治性協議，政府已規劃建立一個強力的民主防衛機制，也就是總統所說的「民主防護網」，以避免任何政黨執政，將個人或政黨意志凌駕在民意之上，以主權當作籌碼，導致危害主權、傷害民主的不可逆結果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/