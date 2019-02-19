兩岸和平協議公投 公民團體：應設較高門檻

2019-02-19 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院昨召開行政立法協調會報，將修正「兩岸人民關係條例」，規定進行兩岸簽署和平協議，須先經台灣人民公投決定。對此，公民團體建議，此類公投涉及外交國防，與一般僅針對國內法律或政策修改的公投提案不同，應設有較高門檻而非由少數決定；另，公民團體也針對公投法提出6點修法意見，以及修法條文版本。

人權公約施行監督聯盟等單位今召開「落實直接民主 公投法應該立刻修正」記者會，批評去年底的公投出現民主倒退亂象，導致原為了實踐「直接民主」的投票，淪為有錢有資源的團體及政黨操弄的工具；同時，公投結果也導致對人權的限制，違反法治國原則中「憲法最高」和「基本人權保障」等。

針對公投法修法，公民團體提出6點修法意見，包括審議時間拉長；相關單位應說明公投案通過之後的可能影響；應納入違憲疑義審查；應有更多促成公民討論審議的機制及空間；投票當天不能宣傳；正反雙方募集經費的管制範圍和公開方法，建議比照「政治獻金法」的規範。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立教授主張，在第一階段連署，完成提案後，審議時間應拉長為4個月，若需補正，則延長為2個月（目前為30日內＋30日內），在此階段，行政院及立法院應發表意見。在完成第二階段連署，公投案成立之後，應有6到12個月的時間，讓社會就公投案內容進行廣泛的審議。

政大法律系教授林佳和認為，去年1124公投，許多提案有違憲疑慮，應加入違憲審查，至於中選會如何認定違憲，則需有多方參與，如果認為違憲，建議由大法官來定紛止爭較適合；公民憲政推動聯盟執行委員徐偉群則說，公投案如果抵觸台灣的民主原則和人權保障，都應成為違憲審查事項。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎指出，需針對正反方的宣傳及經費加以明確規範，應該至少比照「公職人員選舉辦法」，投票當天凌晨起，禁止宣傳；另增設公共平台，平衡雙方的媒體近用權；至於募款經費部分，也應比照「政治獻金法」，讓公投宣傳正反方的財務公開透明，且接受捐款的金額不能無上限。

另，針對「和平協議」公投，公民團體建議，此類公投與一般公投提案不同，應有不同的一套提案及審理程序，並設有較高門檻而非由少數決定，政府更應該針對憲政人權民主等各方面，做出具體的「衝擊影響評估」。而相關團體也正推動「條約締結法修正草案」修法，規範中共與我簽訂任何協議的正當法律程序。

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