韓國瑜飆罵環保局副局長 指「他像在夏威夷海灘度假」

2019-03-20 12:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在高雄市政府市政會議上，飆罵環保局副局長謝汀嵩「什麼態度」，韓國瑜今天上午受訪時強調，該官員「感覺像在夏威夷海灘度假，不是在開市政會議」。

韓國瑜今天早上參加反登革熱誓師大會，媒體詢問他昨天在市政會議發飆一事。韓國瑜說，這個官員（指環保局副局長謝汀嵩）「差一張躺椅，就像在夏威夷海灘一樣」，市政會議是市府最高會議，他要求市府官員不要再分藍綠，從市長本人開始，整個往前衝，當時講些勉勵、加油打氣的話。

韓國瑜說，可能這個官員似乎太輕忽市政會議的重要性，紀律顯然是不夠的，這是他第一次發脾氣，希望整個官僚體系產生一個共識。

韓國瑜指出，希望市府官員一條心，而不是開會時翹個二郎腿，抖來抖去，東張西望，感覺像在夏威夷海灘度假，不是在開市政會議。

謝汀嵩今天上午也代表環保局，參加反登革熱誓師大會，還上台與韓國瑜一起拉彩帶，但兩人眼神無交集，也沒互動。

謝汀嵩稍早受訪時也解釋，當時是回過頭，東張西望找一名認識的副局長，他自認失禮，已當面向韓國瑜致歉，事後也擬好一份書面報告。

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