鄭文燦白宮打卡被柯P酸「表面」 他訪美卻做一樣的事...

2019-03-20 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦日前訪問美國，還到白宮打卡拍照，引發外界關注。台北市長柯文哲在美東時間19日訪問白宮國安會艾森豪行政大樓，與國防部與國安會官員進行會晤，並且仿效鄭文燦在臉書上打卡拍照。

柯文哲在台灣時間20日凌晨於臉書上表示，「大家晚安，美國這邊是正午，天氣不錯。今天是訪美之旅第三天，我們的行程來到白宮，與國防部與國安會官員會晤。」並且附上一張與白宮國安會艾森豪行政大樓的合影，還標註「繼續嗡嗡嗡」。

綜合媒體報導，柯文哲在當地時間19日上午11時30分左右進入白宮國安會，並在12時20分左右離開。白宮國安會派出負責台灣、中國與蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）與柯文哲會談，與鄭文燦及基隆市長林右昌到訪時相同。

先前鄭文燦在白宮打卡，當時被柯文哲批評只是「表面風光」，但柯卻在華府做出一樣的事。對此，柯文哲表示，「沒有啦，其實我們裡面還有很多照片，不過還是這樣，照片不重要啦」。

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