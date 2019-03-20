訪美國智庫談兩岸一家親 柯P：不是和中國對著幹

2019-03-20 00:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲正在美國訪問，他在美東時間19日展開重頭戲「華府」行程，首站就來到全美重量級智庫布魯金斯學會，隨後將進入白宮旁的艾森豪行政大樓和國安會、國防部官員會面，下午則將拜會國務院，訪美層級不輸桃園市長鄭文燦。

包括AIT前主席卜睿哲以及先前邀約產生一些誤會的美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家葛來儀，親自在門口迎接，隨後前AIT處長包道格也將在會中和柯文哲會面。另國防部前亞太副助理部長的鄧志強（Abraham Denmark）、美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John Norris）等人也先後步入布魯金斯研究院大樓。

柯文哲和卜睿哲會後一同步出學會大門受訪，他說，就是隨便交換意見，「美國不會去干涉台灣內政，OK？」而閉門會談的意思就是，「你踏出門之後，你必須忘記所有的一切」。

由於柯文哲之前和葛來儀因為訪美的事情有些誤會，柯P則說，沒有誤會 講清楚就好。他接著強調，智庫不是美國政府，偏向學術研究性質，不是正式官方機關。

對於會中是否有被問到觸及較為尖銳問題，柯文哲說，他覺得還好，跟名嘴比起來，這個算很和平，還有自己每天在台灣都被議員修理。

柯P還說，對方並未問到總統大選，他也告訴對方，兩岸一家親是一種善意態度，但轉過身來，經濟、國防還是要準備好，沒有要激怒中國跟它對幹、對嗆，兩岸一家親只是表達一種善意。

卜睿哲受訪僅說，雙方有非常好的交流過程，他們非常感謝柯文哲花時間來這裡，接著就說謝謝，示意媒體結束訪問，相當低調。柯文哲最後也公開歡迎卜睿哲多來台灣玩一玩，最後柯P搭車離去，過程中卜睿哲還一路陪同、護送上車，顯示他對柯文哲的重視。

根據北市府安排，柯文哲隨後將到艾森豪行政大樓拜會國安會、國防部官員。

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