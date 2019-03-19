「朱侯會」密談1小時 哥倆好原來聊這些

2019-03-19 13:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫今天至新北市政府拜會市長侯友宜，雙方閉門密談約1小時，引發外界好奇。侯友宜受訪表示，朱立倫提供許多市政經驗供參，他也向朱請教市政議題；朱立倫說，他欽佩侯友宜的創新與執行力，會後兩人共進午餐，還一起到地下室理髮廳「sado」，展現好交情。

侯友宜表示，朱立倫回到新北市政府，就好像回到家一樣非常熟悉，8年來對於新北市的建設瞭若指掌，兩人都很關心新北市的建設，例如市府最近推動都更，觀光山海線與市民寄與厚望的公托與托老中心，並感謝朱立倫提供許多過往的市政經驗。

外界好奇兩人談論的議題內容，侯友宜說，他向朱立倫請教市政問題，他們在一起時很少談論政治，政治的意識形態擺在兩邊，好好為市民做事，這是他一向的態度，把新北市建設得更好。

媒體詢問朱立倫，對於前立法院長王金平表示「不接受副總統選項」的看法，朱立倫避答，而是轉移話題，稱許侯友宜的執政能力。

朱立倫說，他欽佩侯友宜就任後非常認真、努力，沒有一天停歇腳步，馬不停蹄，對於市政熟悉、馬上上手，並推出許多創新政策，展現執行力，堪稱直轄市長的典範，兩人除了談市政議題，還聊一些老同事的近況。

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