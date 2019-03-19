有機會願參選地方首長 黃國昌：6月決定個人動向

2019-03-19 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌卸任黨主席後，其未來動向頗受各界關注，他在接受媒體專訪時表示，未來若有機會參選地方首長「當然願意」，不過，他的個人規劃要等到6月才會正式決定。

黃國昌接受《新頭殼》專訪時表示，他的路線長期以來就是「走自己的路」，中央執政對時代力量太遙遠，期望民眾給時代力量地方執政機會，讓民眾感受該黨有執政能力，未來他若有機會參選地方首長「當然願意」。

黃國昌說，他在立法院質詢時砲轟部會首長，部會首長居然無動於衷，有時候讓他覺得根本是狗吠火車，一件事情明明可以在短時間內做完，有錯就改，而非文過飾非、交相掩護，「人民期待的是，既使有錯，也可以誠實面對、把錯誤改正的政府」，但他在立法院這幾年感受到的卻是踢皮球和推卸責任。

對於未來動向是競選區域立委連任、改選不分區立委、或是選地方首長時，黃國昌強調目前的首要任務是做好立法院內的事，如推動強化台灣民主防衛機制、兩岸人民關係條例修正等法案，後續的個人規劃則至6月才能確定，因為5月之前他都很忙，立法院也還在開會。

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