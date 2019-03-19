賴清德參選總統 朱立倫：須對經濟衰退、兩岸緊張負責

2019-03-19 12:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕前行政院長賴清德登記參加民進黨總統初選，投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今天表示，參選是賴清德的權利，他予以祝福，但不論是賴清德或是蔡英文總統，都要對台灣過去3年經濟衰退、兩岸關係緊張付出最大責任。

朱立倫今天拜會新北市長侯友宜，媒體詢問對賴清德參選總統的看法。

朱立倫說，不論是蔡英文或賴清德，都要對台灣過去3年經濟衰退、兩岸關係緊張付出最大責任，蔡與賴在經濟掏空台灣，政治掏空中華民國，造成經濟衰退與兩岸對抗。

朱立倫表示，賴清德參選是他的權利，他予以祝福，但針對賴的兩項主張，包括台獨與特赦前總統陳水扁，必須跟民眾說清楚，台灣真的要走向台獨嗎？

他說，國民黨反台獨，民進黨支持台獨，國民黨主張兩岸和平，民進黨主張進入戰爭，國民黨主張經濟發展，民進黨只會搞政治、拚政治，蔡英文與賴清德差不多，一位是假的維持現狀，一位是真的走向台獨，兩位都是製造戰爭，我們要走向和平。

媒體詢問，賴清德對於挑戰高雄市長韓國瑜比較有興趣，朱立倫回應，國民黨最後會推出最強的候選人，但是賴清德要先擔心與蔡英文辯論兩件事，第一是主張台獨，第二就是特赦陳水扁前總統。

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