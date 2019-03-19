拚總統初選 賴清德：延續市長選舉「五不」精神

2019-03-19 10:10

〔記者王捷／台南報導〕前行政院長今天到台南天壇祈福，獲得支持者熱烈歡迎，光是走進天壇廟內就約走了10分鐘，沿路有支持者舉牌支持賴清德選總統，並高聲喊「總統好」，在參拜完後賴清德接受訪問，他指出，參選總統超越黨派、超越派系、超越個人，是為了台灣民主價值努力，黨內初選也必須要有民主機制，看是支持他的想法，還是蔡總統的理念，同時他也宣布要延續當時在市長選舉的「五不」精神。

賴清德說，這次初選，他要延續當時在台南的市長選舉精神，就是不設競選總部、不設看板、不使用宣傳車、不插旗幟，同時不要動員，讓這場初選成讓選民看見台灣民主的價值。

賴清德今天上午9點一到天壇，就被支持者包圍，同時有支持者舉牌，支持賴清德選總統，在參拜後賴清德接受訪問，表示他在登記總統初選後，他不怕遭受到批評，同時他希望能讓民眾能看見台灣的民主價值，因為這次選舉，超越黨派、也超越他個人。

至於問到目前黨內賴清德與蔡英文同時參加初選一事，賴清德說，他希望黨內有民主的機制，看誰支持他的想法，誰肯定蔡英文總統的理念。

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