賴清德登記總統初選 學者：對民進黨來說是好事

2019-03-19 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨天拋出震撼彈，宣布投入民進黨總統初選，不只國內政壇熱議，美中也相當關注，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）表示，不意外賴會參選，他預估美方將對賴持「保留」（reserved）態度；「菜市場政治學」共同編輯陳方隅則認為，賴投入初選對民進黨來說是好事。

卜睿哲對《美國之音》表示，對賴清德參選不感到十分意外，且賴也確實做過暗示，但由於目前難以預料，美國政府大概會持保留態度，畢竟現在沒人知道賴是否能夠出線。

陳方隅則強調，若中國北京認為賴參選，將造成民進黨分裂而對中國有利，那將是「打錯算盤」。他認為，賴參選對民進黨而言「是好事」，因為現在台灣內部焦點都在高雄市長韓國瑜，賴參選可以讓焦點更平衡，更可對比國民黨的政策。

他也說，並不擔憂賴清德登記初選會造成民進黨分裂，因為過去民進黨在幾次總統大選中都是由初選來決定人選，儘管黨內有派系，但大選時「從來沒有分裂過」。

陳方隅也提到，蔡英文去年底時支持度很低，但今年1月對習近平「一國兩制」強硬回應後，2個月支持度已升至3成左右，「這個止跌回升的速度很驚人」，值得注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/