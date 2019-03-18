賴清德參選總統怎麼看？ 網友灌爆臉書兩樣情

2019-03-18 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前院長賴清德今天宣布要參選2020總統大選，並於上午領表登記民進黨黨內初選，對於他選擇「直球」挑戰總統蔡英文，引起各界熱議。今天下午賴清德在臉書上發表參選聲明，引來大量網友留言。

賴清德上午登記黨內初選，下午於臉書發布聲明表示「決心力挽狂瀾」。賴清德指出，自去年1124九合一大選大敗以後，為負起政治責任請辭，近期全力奔走立委輔選，雖然就結果來看，民進黨算是守住基本盤，「但我深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困」，加上中國步步進逼的壓力，他決定出來，「2020年若輸掉總統選舉，立委席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機！」

網友紛紛灌進留言，反應兩極，贊成的人表示「我深信多數台灣人民此時此刻又再有這個『台灣有救了』的感覺。」、「 終於有比蔡英文更合適的民進黨人選了」但也有不以為然的網友表示，「民進黨現在應該更要團結才對，怎麼現在確反過來要爭？這跟另一黨內鬥有什麼兩樣？」、「你都不先黨內溝通嗎？今天講的好像都是習近平逼你出來選的...且2008年你們大敗時，沒人願意出來，是誰？是蔡英文出來承擔救了民進黨」

但也有人表示，「四月確定人選之後，不管是誰都要團結起來全力支持，希望大家不要批評過度，自傷戰力」、「現在不要互相攻訐，一切尊重黨內初選，團結力量大」、「誰出線都會支持，正常初選流程大家平常心看待就好」、「清德願意參加初選就引起這麼多討論是好事阿！趁此時兩邊多聽聽基層選民聲音也不錯，有競爭才有進步，不要讓民進黨成為一灘死水」。

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