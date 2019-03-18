新台灣國策智庫總統大選民調 賴50.9％：英29.2％

2019-03-18 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德領表登記黨內初選，挑戰蔡英文總統連任之路，引發各界震撼，新台灣國策智庫今（18日）發布最新總統大選民調，民調顯示，若由賴清德出馬代表民進黨參選總統，在藍綠對決的情勢下，賴可望擊敗國民黨候選人，甚至在柯文哲加入形成三方對決，賴清德依然可以取勝。

前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統連任之路，新台灣國策智庫也於今（18日）發布最新總統大選民調，民調顯示，2020年總統大選，民進黨總統候選人蔡英文和賴清德兩人相比較，儘管蔡總統的支持率略有回升，但賴清德還是以50.9%的支持度，領先蔡英文29.2%。

藍綠對決 賴清德佔優

另外新台灣國策智庫也調查英賴2人與國民黨潛在總統人選支持度相比較，結果顯示蔡英文僅能領先吳敦義（54.3%：29.5%），在面對朱立倫（37.9%：51.1%）、韓國瑜（41.6%：50.2%）以及王金平（37.3%、49.0%）都處於落後狀態。

不過賴清德與國民黨吳、朱、韓、王對決，賴清德以64.8%的支持率，壓倒性擊敗吳敦義的22.7%，而與另外3人，也都能佔上風，分別為賴46.6%，領先朱44.1%、賴48.6%，領先韓44.6%、賴49.6%、王36.7%。

藍綠白三方對決 賴清德依然取得上風

而台北市長柯文哲未來動向也引各界關注，若柯文哲宣布參選2020年總統大選，形成白藍綠三方對決的情況下，蔡英文都無法從中勝選；「英吳柯」及「英王柯」都由柯勝出，而「英朱柯」、「英韓柯」的情況下，則以國民黨候選人勝選機會大。

不過若是由賴清德出馬代表民進黨參選2020年總統，在白藍綠三方對決下，賴清德皆能勝出，分別為「賴41.8、吳14.1%、柯36.3%」、「賴35.1%、朱31.8%、柯27.9%」、「賴35.3、韓34.7%、柯24.1%」、「賴34.3%、王24.5%、柯33.4%」。

此調查由新台灣國策智庫所發布，創辦人為辜寬敏，其立場傾向支持賴清德。本次訪問日期為本月12日至13日，有效樣本1085人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內，訪問地區為台灣20縣市，年滿20歲以上的民眾，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

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