被指現身柯P訪美行 吳祥輝：看到鬼了

2019-03-18 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美，前市議員童仲彥、友柯臉書社團《打臉名嘴》「RJ」也全程跟團。昨（17）日兩人爆料，稱在柯P下塌的飯店附近竟看到「847」。對此，蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝昨（18）晚發文表示，自己在台灣家中吃水餃配荷包蛋，「柯文哲的跟班們在美國看到我，其實是看到鬼了嗎？」

昨日RJ於YouTube發表影片指出，到了柯文哲下塌的飯店後，竟在附近看到了「847」、曾持AK47對柯文哲競選小物開槍的居美台灣人李茂玄（松本玄行）。而童仲彥也在臉書發文，稱在柯P下塌飯店撞見847、松本玄行，表示自己不理陳峻涵了，要來找「葛格在哪裡」，甚至也有媒體下令找「847和葛格」。此外，童仲彥也在另外一段影片中表示，《屠殺》作者伊森．葛特曼是否出現成為訪美行變數。

為了闢謠，曾指控柯文哲涉嫌器官仲介的作家吳祥輝拍了張自己晚餐的菜色，表示自己正在台灣家中吃水餃配荷包蛋，桌上還有豆腐乳跟鮪魚抹醬，「有圖有真相」、「這樣可以證明柯文哲的跟班們在美國看到我，其實是看到鬼了嗎？」

對此，RJ也轉貼了吳祥輝的臉書並道歉：「我必須道歉我認錯人還跟童議員說，對不起」，但也不忘反酸：「史上第一次，847承認自己是847」。

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