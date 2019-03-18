中生問「當台灣區領導人」 柯P反擊一句全場喝采

2019-03-18 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美第二天，到紐約大學與當地學生座談，在問答中，一位中生問柯文哲「將來有一個機會，能夠讓你做更高一層的台灣地區的領導人…」，話沒講完，柯文哲就在台上反擊，跟中生說「你應該說我會當中國領導人怎麼辦」；現場立即滿堂喝采。

綜合媒體報導，柯文哲訪美，在美國時間17日下午與大紐約地區留學生進行座談，400名來自台、港、中留學生參與，學生問題五花八門，從政治問題問到個人職涯，連大巨蛋都有提人提及。

一名中國留學生問柯，「將來有一個機會，能夠讓你做更高一層的台灣地區的領導人…」，話沒講完，現場噓聲大起，柯文哲也在台上笑著反擊，說「你應該說，我會當中國領導人的話」，立即歡呼聲大起，為柯文哲喝采。

這名中生不死心，再把自己問題講完，如果將來有機會更上層樓，擔任「台灣地區領導人」的話，該怎麼文明又務實的方式處理內政、外交，其中包括兩岸關係。

柯文哲還是認真的回答他，自己最近的心得就是永遠都不要幻想，你可以在一天、兩天、三天，又或是一年、兩年改變這個世界…。

對於要不要選總統的事，柯文哲說，自己每天都在現實和理想中掙扎，常常告訴自己，要堅持理想，只做必要妥協就好了。

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