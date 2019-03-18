暢談1小時 黎安友：華府或許認為柯P是OK的總統候選人

2019-03-18 00:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天（美東時間17日）展開訪美行程，早上8點首先和著名中國研究專家、紐約哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）進行約1小時的早餐會。會後黎安友單獨在飯店外受訪，他認為，目前美方對柯會有興趣，也不擔心個性與表現；不過，對柯所提的「兩岸一家親」，黎直言，就現況而言，還不會是兩岸的趨勢。

黎安友會後受訪，談到對於柯文哲過去曾提出的「一家親」論調，黎安友認為現階段台灣人認同與中國是分開的，但若未來中國走向更民主化的發展，台灣人或許會更傾向中國，「但現在我不覺得兩岸一家親是趨勢。」

黎安友盛讚柯文哲是個講話很直接的人，跟他的會談非常有趣。而會談是否有提及「美中台強盜說」？黎安友表示會談沒有觸及，他也說，因為還不是完全認識柯文哲，這是第一次與他見面，不是很深刻了解他的觀點，會開始了解柯文哲未來和馬英九、蔡英文的戰略有何不同。

有媒體記者問起，馬英九跟蔡英文都是律師出身，用字很精準，但柯文哲很不同、很獨特，對於柯若未來參選總統，華府會不會有些顧慮？黎安友表示，他個人意見是認為，華盛頓對於柯文哲未來做什麼是感到好奇的、會有興趣，「我假設華盛頓或許會覺得柯文哲成為總統候選人是OK的。」

黎安友也說，柯和前兩任總統馬英九、蔡英文確實不太一樣，但美方並不會擔心柯文哲的性格與表現，主要還是會聚焦在柯的政策上，不過因為早餐會時間有限，雙方並沒有談到政策內容。

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