立委補選驚險過關 郭國文就任後要做這3個第一

2019-03-17 16:50

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選落幕，民進黨順利拿下台南席次，國民黨謝龍介敗選，外界歸因「麻豆文旦之亂」，加上「韓流」助攻有限，竟有部分「韓粉」揚言抵制台南麻豆文旦及虱目魚；立委當選人郭國文今早許下承諾，就任後要做3個「第一」為民服務，也呼籲韓粉要冷靜，農漁民是無辜的。

郭國文表示，很開心能夠有機會為民服務，而就任後有「3個第一」的事情要做，首先會邀請行政院農委會主委陳吉仲到麻豆，關心柚農所擔心日後價格的問題，說明未來的政策以及如何穩定價格的作為。

第二，關於七股沿海地區養殖業者不斷陳情的太陽能發電，擠壓到當地漁民的養殖空間，會在立法院召開第一場公聽會；第三，是會在山區成立服務處，就近服務地方民眾所提出的需求，爭取更多居民認同民進黨。

郭國文坦言，從選票的反應來看，民進黨在山區的認同感確實是急速下降，尤其，玉井、南化、左鎮、楠西等當地的問題相當多元且複雜，勢必要成立第一個服務處來積極面對並處理問題。

選後網路上有不少自稱「韓粉」的網友揚言抵制拒買麻豆文旦、虱目魚等，對此，郭國文說，希望民眾對選舉一時的情緒反應，「可以冷靜一下」，不管是文旦或虱目魚，農漁民都是無辜的，相信協助農漁民行銷的行政措施會發揮具體效果，不至於發生因抵制或杯葛造成農漁民的損失。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/