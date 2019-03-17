韓流外溢威力不再？鄉民分析：宛如「蛋塔效應」

2019-03-17 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在此次立委補選中僅得1席，外界也開始討論高雄市長韓國瑜的「韓流」外溢態勢是否不再明顯，有PTT鄉民貼文分析，認為韓國瑜熱潮宛如「蛋塔效應」，也是炒短線的最佳寫照。

原PO指出，韓流一窩蜂的群眾支持者逐漸消失，高雄一切都沒改變，韓國瑜就是炒短線最佳寫照，出國賣水果都是治標不治本的作秀行為，農民短期有感，長期卻毫無幫助，只要結構不改變，泡泡早晚破滅。原PO感嘆：「台灣人就是喜歡一窩蜂，選舉也一樣，最後發現其實就是幻夢一場，一切都沒改變。」

許多網友也紛紛留言表示「有感」，並直言：「整天跳票，有智商的早就看透。」、「蛋塔很好吃，不要污辱蛋塔。」、「上任到現在，沒有一樣事情是他做的。」、「韓流是蛋塔效應？不，是統媒造神效應。」、「還沒選我就知道了啊，看那政見發表會直銷話術。」、「有料沒料，一開口就知道。」、「韓對於高雄產業規劃根本沒有遠景。」

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