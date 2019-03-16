「最強村姑」變「哀怨村姑」 政壇人士分析全因…

2019-03-16 21:45

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨立委補選一戰成功守住台南這塊「民主聖地」，尤其民進黨候選人郭國文在麻豆區拿下8920票，大贏國民黨謝龍介的5565票，以及無黨籍陳筱諭的3527票，從選前最不被看好的選區，成為幫助郭國文進入國會最重要的一區，主因應可歸功於「文旦之亂」，以及前總統陳水扁的力挺，所引發的棄保效應。

無黨籍陳筱諭為3位候選人中唯一的在地人，自稱「最強村姑」，父親是前麻豆鎮長陳彰茂，母親則前市議員郭秀珠，兩人都以麻豆為大本營，在地方扎根多年，基層實力雄厚，選前外界普遍認為，陳筱諭在麻豆的選票十拿九穩。

孰料，陳筱諭陣營主打「特赦阿扁」議題，卻在選前遭到「棄保」，加上國民黨謝龍介賤賣麻豆文旦，惹怒在地選民，而民進黨又有大軍每天輪番壓境助選，選前之夜更找來高雄市議員陳致中掃街，讓出走的綠營支持者紛紛回流，政治版塊最終回歸藍綠基本盤的車拚。

堪稱「綠到出汁」的麻豆區，選舉人數為3萬6598人，郭國文拿下8920票，顯見綠營成功催出票數，陳筱諭則只拿到3527票，甚至比國民黨謝龍介的5565票還少；而選前台北市長柯文哲力挺的白色力量，這次助攻力道也有限。陳筱諭選後更坦承，棄保效應發酵影響選舉結果。

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