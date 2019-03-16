柯文哲啟程訪美9天 看立委補選「回到基本盤」

2019-03-16 19:54

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台北市長柯文哲今晚啟程展開為期9天的訪美行程，根據北市府安排，柯文哲此趟將拜訪多個智庫、行政單位，另外也和僑界、留學生進行宴會、座談。對於訪美行程，柯文哲在登機前受訪時表示，當然希望這趟斬獲越多越好，像波士頓生技產業希望可以讓台北市、波士頓做連結，亞特蘭大的城市外交也要做，紐約是可以學習的城市，至於華盛頓就「take it easy」輕鬆處理。

台南立委補選出爐，獲台北市長柯文哲拍片加持的無黨籍參選人陳筱諭，得票數不如預期，柯文哲受訪時表示，在台灣選民這麼自主前題下，大咖站台其實只是噱頭，他研究過自己的民調分布圖，也發現自己的能量很難轉移，因為太特殊了；至於為何臨時拍片挺陳筱諭？柯文哲說，一週前陳筱諭還在他上班前還在家門口等他，自己常常講說「給年輕人一點鼓勵」，因此才有這樣的動作，沒有什麼特別的意思。

對於第二波立委補選結果民進黨守住新北和台南席次，柯文哲表示，如果這兩席如果真的還國民黨會贏，那就真的太過分，因為選舉還是有板塊，板塊當然會移動，但是不可能在很短時間大幅度移動。我覺得是這樣，原本7比3、8比2的地方，連這個都移動，那就不得了，我覺得有移動，但不至於天崩地裂。韓流效應還是很強，土石流也有程度，大概淹一個小村莊可以，要把整個城市都淹掉也不是那麼容易。

媒體問及民進黨定調為立委補選為2020總統選舉的前哨戰，民進黨守住新北市與台南市是否對總統蔡英文連任有利？柯文哲說，現在回到基本盤，之後就是繼續努力；對於藍綠各自歸隊是否會對他不利，柯文哲則認為，他在所有人裡面是最輕鬆的。

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