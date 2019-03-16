三重立委補選 國民黨鄭世維宣布敗選

2019-03-16 17:33

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重103個里）立委補選今天投票，國民黨候選人鄭世維競選總部開票結果雙方差約5600票，開票結果揭曉前，鄭世維已自行在正義北路的競選總部宣布敗選，他表示是自己努力不夠，最主要還是在起初的時候就是屬於劣勢，但能從原本的3：7打到5：5已經很欣慰。

三重立委補選今天下午4點開始開票，國民黨新北市黨部主委李乾龍預估此次投票率約4成。其中，鄭世維票數一開始便小幅落後，隨著雙方差距逐漸擴大，現場支持者也從原本的興奮情緒逐漸轉為凝重。

鄭世維約在5點15分抵達競選總部現場，並自行宣布敗選。鄭世維指出，對手有中央執政資源，自己是手中沒有任何資源的年輕小伙子，相信當然是屬於比較劣勢，此次票數雙方差距很小，但「雖敗猶榮」，同時也祝福對方。

雖然昨天造勢大會韓流帶來人潮，但今天結果卻不如預期，被問到是否因為韓流沒有發揮作用，鄭表示，包括高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前總統馬英九、前立法院長王金平和國民黨主席吳敦義都已經很幫忙，如果沒有他們的話，票數會差更多。

鄭世維也說，對於此次結果不會覺得遺憾，尊重選民投票的結果，這就是民主的過程。而談到8個月後是否會再出戰？鄭世維則表示，現在想先休息把爸爸照顧好，8個月之後的事情等8個月後再看。

此次三重、彰化、台南和金門立委補選被外界視為2020總統大選的前哨戰，民進黨去年九合一大選慘敗，盼能藉由立委補選坂回一城；國民黨則希望延續去年勝選氣勢讓過去被喻為民主聖地的三重綠地變藍天。

新北市第三選區共195個投開票所，選舉人數為26萬1154人，這次參選者有國民黨籍鄭世維、民進黨籍余天還有無黨籍的蘇卿彥3位候選人。原立委高志鵬因去年底被依貪汙治罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞，因此辦理補選。

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