台南立委補選 民進黨郭國文宣布當選

2019-03-16 17:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕競爭激烈的台南第2選區立委補選，開票後，民進黨候選人郭國文一直保持微幅領先，5點20分，票數逾6萬1000票，穏定領先，隨後總部宣布當選，支持者歡聲雷動，情緒沸騰，最後開票結果揭曉，郭國文獲得62858票，國民黨謝龍介59194票，郭國文以3000多票差距擊敗謝龍介。

下午4點開票後，郭國文競選總部就湧入大批支持者關心選情，各投開票所陸續報票進來，每當領先國民黨候選人謝龍介時，現場都一陣歡呼，並響起掌聲。

根據選委會的開票，5點許，郭已達5萬票，領先謝逾2000票，5點15分，郭近5萬8千票，領先逾3000票。

郭國文發布的當選感言：

感謝台灣、感謝台南

感謝在場的媒體與一路陪伴支持我的志工朋友，辛苦大家了。

國文與競選團隊所有幹部，在此向台南鄉親致上最誠摯的感謝，多謝你們。

因為對這塊土地、對台灣的民主生活方式，以及民進黨來說，這是一場彌足珍貴、深刻且必須珍惜的一次勝利。

我們雖然贏了，

但這場選舉，從一開始，我們就面對許多挑戰和困難，尤其是在經歷九合一大選的挫敗後，士氣一度低落，也因此國文的這選舉，對民進黨黨公職、殷切期盼的台灣人民、還有台南鄉親來講，這是一場退無可退的選戰，因為再退一步就是太平洋。

從南到北，從東到西，全國各地的先進與黨公職，都來幫助國文的選舉，這是因為國文背負眾人的期待，面對這場選戰，我猶原堅持「拚台南、顧台灣」的理念，咱台灣和民進黨需要這場勝利，來找回初心、恢復信心。

在這，我一定要先感謝，咱所有的民主先進和黨內同志，從台灣各地來到台南，陪國文掃街、替國文站台、幫國文宣傳，我誠懇感謝你們的幫助。

最重要的是，國文要感謝一路上陪伴阮的台南鄉親，不管大雨落、日頭曬，咱鄉親對國文的加油聲越來越大聲，咱鬥陣拚、作伙行的鄉親越來越多，感謝有你們，支持國文戰到最後一刻。

最後國文要向台南鄉親，致上最深的謝意，國文到國會後，我會用盡十二萬分的力氣，照顧我們農漁民、關心勞工朋友、台南的發展永遠是最要緊的，今晚的勝選，是珍貴的，也是咱台南鄉親的驕傲，守住台灣的第一步，謝謝大家!

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