立委補選日 朱立倫陪鄭世維投票

2019-03-16 10:16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選今天登場，國民黨候選人鄭世維由前新北市長朱立倫和太太陪同到三重高中投票。朱立倫表示，大家踴躍出來投票就是對民主最好的支持，雖然是補選，但還是希望大家辛苦點來投票。

朱立倫指出，今天用最大的誠心來陪鄭世維投票，比較可惜的是自己戶籍雖在三重，但是在另外一個選區的9個里，沒辦法跨過來幫他投票，因為新北人口眾多，三重、新莊和板橋都被切成2個選區。

他也說道，今天大家都是用最大祝福的心情參與補選，不能有任何助選的話，昨天該講的包括國民黨主席吳敦義、前總統馬英九以及「三子」都說了，今天都只能祝福及陪同投票。

被問到有沒有帶什麼信物來投票，鄭世維則笑說，「投票不就是帶投票通知單、身分證和印章，這些是投票必備物品。」他也表示，今天天氣不會下雨也不會出大太陽，剛好是適合投票的日子。自己就以平常心，有這麼多長官、長輩還有三重的好朋友力挺，當然會覺得責任很重。

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