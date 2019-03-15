蘇貞昌要淘汰恐龍法官 司法院回應了…

2019-03-15 23:41

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院長蘇貞昌15日接受立委黃國昌質詢時表示，對司改成效「不滿意」，強調應建立恐龍法官退場機制，對此，司法院祕書長呂太郎認同不適任者須汰除，並指攸關法官評鑑與退場的「法官法」修正案已和考試院會銜，盼本會期送進立法院。

不過台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，現行的「法官法」已有淘汰機制，問題出在「評鑑不夠落實」，其實哪些法官有問題，評鑑委員都知道，只是願不願意放下同事情誼，出手開鍘罷了。

何俊英表示，除了一些應送評鑑的事由以外，若出現事實認定或適用法條太離譜的「枉法裁判」，評鑑委員會也應「嚴格」審查，切勿輕縱；惟若法官的法律雖然見解獨特，但有走在法律之前的嶄新性，也應予保障。

關於蘇貞昌希望審判能具一致姓，呂太郎指出，大法庭將於7月4日上路，負起統一見解責任，判決不再初一、十五不一樣；而「法院組織法」修正案中關於法院結構金字塔化的設計，也讓所有事實都在一審認定完成，有利審判正確與一致，草案也和考試院會銜中；呂太郎認為，等法案通過，人民就會對司改有感。

至於黃國昌質疑某議員6年貪污78次，卻獲法官輕判還緩刑2年，檢察官也沒有上訴，呂太郎回應，基於審判獨立，司法院無權干涉法官；法務部政務次長陳明堂也說，是否上訴為台北地檢署的判斷，法務部不宜介入個案。

而黃國昌質疑檢方輕縱朱婉清一事，陳明堂表示這也是個案，法務部無法介入；另，朱婉清侵占央廣財產時為央廣董事長，身分是否算公務員？陳明堂則指出，朱婉清犯案時點是在貪污罪修法前，定義不明確，尊重檢察官職權。

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