黃光芹遭韓粉恐嚇 卓榮泰：民進黨不會讓對岸勢力傷害台灣人民

2019-03-15 20:23

〔記者周湘芸／新北報導〕資深媒體人黃光芹日前專訪高雄巿長韓國瑜，因事後認知不同變成各說各話，使黃慘遭韓粉恐嚇要對家人不利，最終辭退電台工作。對此，民進黨主席卓榮泰指出，韓國瑜的韓粉在無情摧殘台灣的新聞自由，其也用來自對岸的勢力來傷害台灣人民，民進黨絕對站在第一線保護人民。

黃光芹先前因專訪韓國瑜角逐總統一事遭韓粉圍剿，甚至威脅對其家人不利，今出席新北市第3選區（三重）立委補選，民進黨候選人余天造勢大會的卓榮泰強調，民進黨絕對不可以對不起台灣人民，同時也向韓國瑜喊話，「你的韓粉在無情摧殘台灣的新聞自由，人民不會放過你，不要用你的新聞不自由來迫害台灣的新聞自由、用來自對岸的勢力來傷害台灣人民，民進黨絕對站在第一線保護人民。」

此外，面對此次三重立委補選，卓榮泰也說道，這一票決定的是選擇「守護台灣」還是要「放棄主權」，要選擇主權獨立還是中國和平協議，我們自己決定。

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