曾允諾黨部主委任內不選公職 黃建財挨轟沒誠信

2019-03-15 21:02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財13日於縣黨部宣布，因有基層黨員勸進，將投入下屆黨內立委初選。但有綠營人士拿出黃建財當初競選主委時的公報，直指黃建財曾承諾，主委任內不競選公職，這次跳出來參選，對基層黨員毫無誠信可言；黃建財回應，只要初選出線就會辭主委，就沒有違背當初承諾的問題。

54歲的黃建財是醫師，26年前加入民進黨，去年順利當選民進黨宜蘭縣黨部主委，13日他於縣黨部召開記者會，稱因有基層黨員勸進，將以「再造宜蘭，承擔責任」為口號，參加下屆民進黨宜蘭地區立委初選。

不過，事後有綠營人士拿出黃建財去年參選主委的選舉公報，直指當時黃建財標榜的政見，明確表明「為正向黨內選擇文化，建立黨部公信力，主委任內絕不參與任何公職選舉」，卻宣布參加民進黨宜蘭立委初選，明選違背當初對民進黨黨員的諾言，根本毫無誠信可言。

綠營人士說，更何況，5合1選舉宜蘭的敗選，基層多數對縣黨部的無毫無作為感到不滿，更有要求主委辭職負責的聲音，到底何來「基層勸進」之說？

黃建財回應，基於黨務中立，已經向黨部請假，以後選舉也絕不會動用黨的資源，初選是爭取成為黨的提名人，並不算參選公職，未來如果能順利在初選出線，他會同步辭去主委一職，這樣就不會有違背當初諾言的問題。

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