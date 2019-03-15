立委女兒質詢閣揆爸爸 蘇巧慧：人生劇本不能偷看！

2019-03-15 13:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢，正好輪到女兒蘇巧慧質詢，蘇貞昌一被請上質詢台，臉上瞬間洋溢著幸福笑容，自稱「地表最幸運的老爸」，也感謝國家的培育和人民支持。兩人對談間，蘇貞昌也提到蔣家第四代蔣萬安擔任立委，只是說蔡英文的四個必須三個防護網是對的，卻遭到國民黨抨擊。

民進黨立委蘇巧慧上午在立法院總質詢時，質詢自己的父親、行政院長蘇貞昌。蘇貞昌一上台就笑著說「巧慧委員好」，又自稱是「地表最幸運的老爸」，可以最近距離看到自己女兒在國會的表現；蘇巧慧則說「你也沒想到今天這樣的場景吧？」還引用蘇貞昌名言「人生劇本不能偷看。」

不過在溫馨父女情之後，蘇巧慧也不客氣指出這20年台灣面對的問題，其中幾點包括：第一、中國威脅，從飛彈危機到最近習近平說的一國兩制，卻還有人主張要跟中國簽署和平協議。

第二、當年核四興建爭議，貢寮居民有96％反對貢寮蓋核四，現在卻還有人要重啟核四。

第三、20年前玫瑰少年「葉永鋕」因為「性別氣質」不符合主流期待而遭霸凌，最後猝死校園，這個案件促成了性別平等教育法，讓每個孩子可以尊重多元，但今天卻有人覺得性平教育要退出校園。這三個例子跟當年都一樣，但依舊無解，更不要說還有人口、長照、低薪等問題。

蘇巧慧認為，建立制度是唯一解方，人民也要對政府信任，政策要有一致性，不要搖擺。也要杜絕謠言，很多假新聞都已經被查證出來，但NCC（國家通訊傳播委員會）為何可以完全沒有作為？

對此，蘇貞昌則表示，他也認為NCC應該要硬起來。他話鋒一轉，也質疑國民黨對於蘇巧慧所說的幾個議題上，都在搖擺，蘇貞昌舉蔣家四代的兩岸態度為例指出，蔣家四代他都認識，當兵的時候跟著蔣介石喊反攻大陸消滅萬惡共匪；蔣經國曾跟他說，「中共不可信，一定要三不」；到了蔣孝嚴當立委時則說，兩岸一定要三通；到蔣萬安當立委，「跟妳是同事」，他支持蔡英文的「四個必須、三個防護網」，蔣萬安講真話，國民黨還抨擊他。

而在能源政策部分，蘇貞昌說，民進黨始終堅持非核家園，國民黨馬英九封存核四現在又要重啟核四，誤了多少台灣人。在性平部分，民進黨始終堅持，幸福的人能追求幸福，民進黨是進步的，希望每個人都能公平受到保護，因此行政院推出「大法官釋字748號施行法」草案，「國民黨是保守的落伍的」，期待政策不要變來變去，讓社會往前進。

質詢時間截止，蘇巧慧卻還沒問完，蘇貞昌笑著說「那回家再談」。蘇貞昌也走到委員席，跟蘇巧慧交談，拍了拍女兒手臂，兩人交頭接耳一陣，蘇貞昌才離開議場。

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