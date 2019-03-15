鄭世維被傳造勢大會向攤商收租 余天驚訝：會這樣子嗎

2019-03-15 11:42

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕行政院副院長陳其邁今連續第2天來陪新北市第3選區（三重）立委補選民進黨候選人余天掃街拜票。被問到藍營候選人鄭世維遭爆申請造勢大會路權又向攤販收租金，余天驚訝表示，「會這樣子嗎？」鄭世維上午受訪時則澄清，競選總部絕無向攤販收費情事，懷疑有人故意抹黑。

余天今早再度請到陳其邁來三重力行市場拜票，為選情做最後衝刺，面對晚上鄭世維確定將找高雄市長韓國瑜的太太李佳芬站台，余天說道，「相信蘇院長跟蔡總統一定比他們更棒。」

隨著選情逐漸白熱化，余天近2日都找來陳其邁輔選，被外界稱為是「暖流抗韓」，對此，余天說，「他（陳其邁）當然是暖男」，一旁的陳其邁除笑說，「情人節已經過了啦！」並指出，余天比較暖，提攜後輩不餘力，而且在民進黨2008年困難的時候出來參選，還免費幫忙助選超過好幾千場，他才是真正的暖男。

此外，面對鄭世維遭傳為選前之夜造勢大會申請路權，沒想到又向附近設攤攤販收取租金。余天驚訝表示，「會這樣子嗎？」自己以前在當立委時都每半年就辦一次晚會，很多攤商來也沒有去收費，只要不違法要擺在哪裡都可以。

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