騰訊擬來台落地 業者直言：目的就是「統戰」

2019-03-15 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大的OTT（影音串流）平台「騰訊視頻」傳出將循「愛奇藝」模式，5月來台落地，國家通訊傳播委員會（NCC）將於今日召集相關部會研商。有業者直言，騰訊來台的目的就是為了「統戰」，政府應該趁機強勢要求「對等」，達到「反統戰」的目的。

《中央社》報導，3年前愛奇藝申請來台設立公司，遭經濟部投資審議委員會駁回，但其架設的「愛奇藝台灣站」照常營運，並透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷、宣傳。世新大學廣電系兼任副教授何吉森指出，愛奇藝雖然沒落地，卻已成民眾追劇的主要平台之一，這種趨勢抵擋不了，政府應該正視此問題。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，政府部門恐怕不會同意騰訊來台落地，但騰訊不落地，政府就無法管，更沒有稅收，反而造成雙輸局面。因此，文化部應思考如何在兼顧對等尊嚴與務實情況下「技術性讓他來，我們才管得到」。

一位曾和中國等其他OTT業者接觸的台灣影視業者則直言，騰訊來台落地的目的就是為了「統戰」，政府應趁機強勢要求「對等」，讓業者平台上應設有台灣本土自製節目，並讓台灣其他文化強項上架，使得台灣的優質雜誌、電子書有更多曝光管道，達到「反統戰」的目的。

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