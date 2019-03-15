拜訪美國友台議員 林右昌邀請來台、盼繼續為我發聲

基隆市長林右昌（右）帶領的訪問團訪問美國國會，受到美國聯邦眾議員匡希恆（Rep. John Curtis ）歡迎。（圖為基隆市政府提供）

2019-03-15 09:15

〔記者俞肇福／綜合報導〕基隆市長林右昌率領的訪問團於美國時間13日下午，前往國會山莊拜會3位聯邦眾議員，進行學習與交流，並希望這些友台議員能在國會中持續為台灣發聲，並進一步深化美台友誼。

由林右昌領軍的訪問團，成員包含民政處長王榆森、研考處長黃駿逸以及4名新上任的基隆市議員童子瑋、張顥瀚、林旻勳及張秉鈞等人在內的訪問團一行人，經過安檢後，抵達國會山莊進行交流。

基隆訪問團一行首先拜會Rep. Albio Sires （D-NJ） ，這位古巴裔的資深眾議員，曾任西紐約市（West New York）市長及眾議會議長，也是美眾院中「國會台灣連線」共同主席。立場堅決反共的他，對多次連署友台議案、支持台灣。

今年適逢台灣關係法40週年，林右昌對國會去年3月通過「台灣旅行法」向Rep. Albio Sires表達感謝之情，同時也期待美方能更積極協助台灣參與更多國際組織。

曾來台傳教的匡希恆（Rep. John Curtis）能說簡單的中文，他收到林右昌致贈的「我愛基隆」帽子後，立刻要求簽名並戴上帽子拍照，展現了熱情的一面，有收藏襪子嗜好的他，也回贈林市長一雙私人收藏。

至於Rep. Chris Stewart也是美眾院中「國會台灣連線」成員，曾投票支持台灣以觀察員身分參與「國際刑警組織」及「國際民航組織」，但不曾造訪過台灣，林右昌也當場邀他到台灣來訪問。

童子瑋、張顥瀚、林旻勳及張秉鈞4位議員表示，雖然彼此身處不同的國家，但是對民眾服務的熱情與使命相同，希望透過此次的交流，互相學習。

基隆4位市議員童子瑋（由左至右）、張秉鈞、林旻勳及張顥瀚，到美國國會拜會眾議員Rep. Chris Stewart。（圖為基隆市政府提供）

基隆市4位新科市議員隨同市長林右昌訪問美國國會，圖由左至右依序為童子瑋、張顥瀚、林旻勳及張秉鈞。（圖為基隆市政府提供）

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