彰化要燈會！ 黃振彥提燈籠掃街：讓我來實現

2019-03-14 20:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是要燈會！彰化縣推掉明年的台灣燈會主辦權，讓縣民感慨「我彰化我難過」，民進黨主席卓榮泰今晚與立委候選人黃振彥帶領民眾，一起提著小燈籠走上和美街頭，高聲喊出「彰化人就是要燈會」！

黃振彥說，今年台灣燈會創造「我屏東我驕傲」的光榮感，彰化縣也曾經辦過台灣燈會，就是在鹿港小鎮，成為鹿港人一輩子都不會忘記的回憶，只要他進入國會，會全力爭取燈會在彰化舉辦！

立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠、施義芳也都抨擊，彰化推掉明年台灣燈會主辦權，這是彰化的大好機會，卻把機會往外推，當然會引發民眾的高度不滿。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富也說，台灣燈會在彰化舉辦，對於提升彰化的知名度大有幫助，如今只因為換了縣長，就推掉燈會，失去了發展觀光的絕佳時機。

前縣長魏明谷說，台灣燈會是全國性的大型活動，不辦台灣燈會，就失去全國推銷彰化的舞台，支持黃振彥進入國會，爭取台灣燈會主辦權，讓「我彰化我驕傲」！

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