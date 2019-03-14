受訪稱「做好做滿」惹議 韓國瑜：我沒有「出爾反爾」

2019-03-14 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在黃光芹主持的廣播節目表態「2020總統大選不在考量內」，不料下節目後立刻不認帳反問「誰說的」？結果造成黃光芹遭韓粉攻擊，黃光芹也在今日閃辭節目主持人職務。對此，韓國瑜今（14）日解釋，這是雙方認知差異，「我還是一樣的原則，沒有出爾反爾」。

綜合媒體報導，韓國瑜今日下午接受媒體採訪時，聲稱他也不理解為何黃光芹會立刻辭掉節目主持人，因為黃光芹已經報警，這是最明智的決定，希望黃光芹能等到警方辦案有初步結果後再做決定。

至於媒體追問對黃光芹在臉書上PO「當上總統又如何？」「落跑市長」等字句的意見，韓國瑜表示，這樣的強烈字眼不是受訪談當下出現，雙方並沒有衝突，因此也沒這麼嚴重；韓國瑜認為，此事只是雙方認知上的差距，各就訪談內容做解釋，「我還是一樣堅持原則，我並沒有出爾反爾」，同時他也認為「黃小姐應該理解我講話重點」。

至於媒體追問是否會去探望黃光芹？韓國瑜認為，現在雙方情緒起伏較大，貿然探訪可能造成外界誤解，可能會過一段時間再去。韓國瑜也呼籲自己的支持者，必須保持理性、包容和和諧原則，不要用情緒性字眼攻擊他人。

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