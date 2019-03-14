57歲「台灣女孩」凌友詩以當中國人為榮 卻被爆有綠卡...

2019-03-14 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協委員凌友詩近日在北京舉行的政協會議上，以高八度音調、樣板式風格發表促統演說，成為兩岸關注焦點，背景也隨之曝光，凌友詩原來出身台灣，父親是前海軍副艦長，還被爆料手握美國綠卡，讓其促統言論受到不少嘲諷。

綜合外媒報導，凌友詩1962年生於台灣高雄，父親為前海軍副艦長，曾參與八二三砲戰。她16歲時舉家移居香港，於香港中文大學攻讀中文、政治與公共行政學碩士，接著再獲得香港大學政治哲學博士，之後進入政府部門工作。

凌友詩在中國全國政協會議中發言自稱「我是一個在台灣出生，17歲移居到香港的台籍港區委員」、「今天，我站在人民大會堂的發言席，我要說，世界上只有1個中國，全中國的唯一合法代表政府，是中華人民共和國政府，我以能做為1個堂堂正正的中國人、參與國家的政治體制而自豪」。

今天《聯合報》報導，立場「又紅又統」的凌友詩其實擁有美國綠卡。網友留言表示，「有綠卡的都特別愛國」、「帶種放棄綠卡」、「真的很標準的中國印象人物」、「反美是工作，親美是生活」、「中共愛國標配：綠卡」。

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