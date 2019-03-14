爸爸泣訴特教師設局取證 立委促淘汰不適任教師

2019-03-14 16:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院本會期將處理「教師法」修法，行政院版草案引發家長與教師團體論戰，人本教育基金會執行長馮喬蘭今天與立委召開記者會，希望能夠透過修法來解聘嚴重傷害學生的老師；民進黨立委李麗芬說，處理不適任教師機制如何建得更好、更有效率是努力的目標。

民進黨立委李麗芬、張廖萬堅與人本教育基金會執行長馮喬蘭等人今天與受害學生家長，於立法院舉行「為什麼不適任教師淘汰不掉」記者會。

出席記者會的新竹某國小特教班的受害學生爸爸表示，他參訪學校後，對學校硬體感到很滿意，可是小孩進入學校後，情緒越來越異常。後來，太太跟他說，老師要求家長打小孩，打不夠重，老師還會生氣。

這名爸爸說，他廳完太太描述很震驚，放了手機在小孩書包，回來後只聽第一天就聽不下去，「老師竟然設計一個局讓小孩來跳！」為了凸顯學生問題，老師和助理員誘發有表達困難的學生侵犯助理員，錄音檔中助理員說「我犧牲一下、我犧牲一下，製造情境。」並且進行錄影，還好老天有眼整個過程都記錄下來，也交給學校，請問學校何時才願意處理？政府何時才願意處理？

另一位台中某國中受害家長表示，他的孩子在睡夢中經常驚醒、怕黑，後來才發現孩子在學校常被班導師叫去實驗室用水管毆打、趴跪在走廊上罰寫，不讓孩子上課。他向校方申訴後，學校調查屬實，社會局也依兒童及少年福利與權益保障法「對兒童為身心虐待」開罰，但學校啟動教評會後，教師沒被解聘，僅記一支大過，最後學生只能轉學。

李麗芬說，聽完兩位家長說明後，心情真的很沉重，竟然有老師要求家長打小孩，還說打得太輕，真的非常不可思議。教育部提出教師法修法，黨團有很大共識，就是要儘速處理不適任教師。

張廖萬堅表示，保障教師工作權很重要，但是有部分老師已經違反兒少法甚至是刑法。這次教師法修正，主要集中在處理不適任教師機制，草案中明定，教評會處理教師解聘、不續聘、停聘條件時，學校應另行增聘校外學者專家擔任委員，教評會增加浮動員額，就是希望有第三方公正人士在處理事件時，讓受害的學生和家長站在比較平等的態度。

人本執行長馮喬蘭表示，人本的修法訴求包括更積極禁止教師體罰或暴力對待學生；避免教評會把體罰當作教學不力處理；解聘門檻從三分之二降到二分之一；讓專審會可以發揮功能等等。

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