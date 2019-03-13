盧秀燕要小英解決台中空污 網轟：選前罵地方選後推中央

2019-03-13 18:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕要蔡英文解決台中空污？「台灣國護照貼紙」設計者陳致豪在臉書痛批，「選前說空污交給他，選後搞不定就說去找小英。」PTT網友也狂酸「甚麼都要中央負責，應該修法，市長以後一律官派」、「幹話王啊！選前可以解決空污，選後就別人的事」。

盧秀燕選前抓住空污議題窮追猛打前市長林佳龍，還強調只要她擔任市長就能夠讓「空氣換新」。昨天在市政會議後還公開嗆總統蔡英文，表示若中央未能配合處理空污問題，「屆時蔡英文總統來台中，我們交管也不見得那麼配合」，此言一出各界譁然。

陳致豪狂酸盧秀燕的施政方針，在貼文中說「自己的選舉政見『恢復老人健保補助』兌現不了就喊財政困窘，但一面說沒錢卻把免費公車再加碼，無視近年來免費公車、虧損補貼等預算編列25億餘元都還不夠的事實，要搞車資上限10元的政策，真不曉得這廝的政策到底有沒有一個方向？」

陳致豪也認為盧的多項政見未落實，反推給中央和前朝也表達不滿，他強調「選前說空污交給他，選後搞不定就說去找小英。」、「選上後說要停掉台中山手線，結果中央說會出錢就又樂觀其成了；最新的動態竟然是不想出自籌款要中央全部買單」，甚至說「年底要來罷免盧秀燕嗎？只是一個假設啦，但至少是個選項。」不少網友回文表示「一直都在等可以罷免的那天到來」。

盧秀燕上述談話被轉至PTT後，鄉民更是一面倒狂噓。網友紛紛大罵盧秀燕「史上最廢市長，責任全都在別人身上」、「選前怪林佳龍無能，選後要蔡英文處理」、「甚麼都要中央負責，應該修法，市長以後一律官派」、「長見識了，原來市長姓蔡啊！」、「台中人真的教訓到自己了」。

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