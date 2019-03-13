違反選罷法最多 王麗萍抗議李進勇當中選會主委

2019-03-13 15:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨提名前雲林縣長李進勇任中選會主委，去年雲林縣長選舉落選的王麗萍今天以李違反選罷法最多對民進黨提出嚴重抗議，並要求中選會針對李進勇、張麗善競選違規案儘速裁罰不允許邈視法治。

王麗萍說，9合1大選去年11月24日已結束，根據中選會去年12月17日召開的「地方選舉選務工作檢討會會議資料」，全台灣共計520選舉違規舉發案件，雲林縣210件佔全台40％。

值得關注的是雲林縣210件中207件是違規看板、旗幟、廣告物等違反選罷法第52條的案件，而被舉發的違規人就是當時的雲林縣長候選人李進勇及張麗善。

如今張麗善就職雲林縣長多時，並兼任雲林縣選舉委員會主委，而違反選罷法最多的李進勇竟獲提名接任中選會主委，讓王麗萍直呼「匪夷所思」。

王麗萍以選委會應為中立機關，但都未依法對上述2人裁罰，提醒台灣人民要善盡監督政治人物依法行政的底線，不能因選舉結束而不追究，也呼籲當事人要「讓雲林清白上場，讓雲林正直上台北」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/