投票日刊競選廣告賴峰偉免罰 陳光復批無法無天

2019-03-06 19:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年縣市長投開票日，澎湖時報仍違法刊登賴峰偉競選廣告，澎湖縣選舉委員會竟裁定當選縣長的賴峰偉免罰，裁罰澎湖時報17萬，比最低罰額50萬還低；讓落選的前縣長陳光復痛批「無法無天」，另一落選人陳大松也認為不公平。

依照公職人員選舉罷免法，投開票日違法刊登競選廣告，已違反第56條規定，可處50萬至500萬元罰鍰，由於當天選舉結果澎湖變天，選委會改組後，採信澎湖時報辯稱競選廣告刊登於房地產廣告版面，編輯為兼職計時工，不知曉選罷法規定，才依一般房地產廣告處理，加上所生影響極微，援引適用行政罰法第8條但書「按其情節，得減輕或免除其處罰」，及第18條規定，從最低額再酌予減輕至三分之一處罰。

另外，選委會審酌賴峰偉與澎湖時報契約，加上提出的LINE等佐證後，賴的部分在無法確知是否有串通下，認定歸咎於澎湖時報疏忽，賴峰偉不罰。然而選委會審酌對澎湖時報有利和不利部分，因無法查出該報編輯是否真的不知法令或有無故意，因此在委員表決7比2懸殊比數下，將最低50萬元罰鍰減免成17萬元。

針對選委會裁罰結果，落選的陳光復痛斥賴峰偉公然違反公職人員選舉罷免法，又包庇澎湖時報，這是什麼第一名？簡直無法無天！

具名檢舉此案的無黨籍落選人陳大松也痛批選委會委員，因人而異又濫情作好人，不依法行政，對選舉的公平性影響甚鉅，也讓大眾難以適從。他質疑，是不是以後選舉都可如法泡製？這又要大家如何對司法有信心？

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