國民黨開的！黨產會：中廣花蓮台曾掛KMT大黨徽

2019-03-13 13:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會現正調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，從史料文獻中發現，中廣花蓮廣播電台早年正門外牆上，有一枚巨大的國民黨黨徽，向往來民眾表明中廣為國民黨所經營的黨營事業。

據黨產會調查，中廣公司的前身為「中國國民黨中央執行委員會廣播無線電台」，再經「中央廣播事業管理處」改組而成，該改組乃經國防最高委員會第184次會議決定。

黨產會查出，1945年9月後，國民黨中央執行委員會「中央廣播事業管理處」開始接收原日產台灣放送協會總部土地和台灣台、台南台、台中台、嘉義台及花蓮台等5處廣播電台。

之後，中廣公司於1951年3月30日修改章程，並重新向經濟部辦理登記，資本額為新台幣100萬元。為因應政府需求，中廣公司也與政府簽訂合約，利用接收的花蓮台等5處廣播電台從事廣播業務，將全部電台均作傳布政教之用，經費支出列入國家總預算。

據調查，中廣公司當年與行政院締約是依國民黨指示辦理，中廣公司財務則由國民黨中央財務委員會考核，中廣花蓮台外牆上更有一枚巨大的國民黨黨徽。

2006年12月，國民黨將黨營事業中廣公司賣給趙少康代表的好聽等4家公司與華夏公司，形式上簽訂57億元股權轉讓契約，但實際上是以10億元分期付款方式脫手黨產。

此外，位於花蓮美崙山上的中廣花蓮台，該日式建物原為「台灣放送協會花蓮港放送局」，1945年被國民黨接收占用超過一甲子，2015年花蓮高分院判處中廣違反「國有財產法」敗訴，土地所有權回復國有後，遲至2017年10月中廣花蓮台才完成搬離。

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