韓神降臨？韓粉運將稱韓上台空氣都變好 網友超傻眼…

2019-03-13 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，不少選前允諾的政策不斷跳票，甚至整個高雄市府狀況不斷，放話、失言持續發生，但仍有死忠韓粉對於韓國瑜愛戴有佳，深信他能帶給高雄發大財，更有韓粉希望韓國瑜參選總統。有民眾就碰到一名韓粉小黃司機，稱韓國瑜上台不到1個月，空氣變好藍天白雲，「連老鷹都有啦」，讓他聽聞傻眼，直言遇到「最離譜的韓粉」。

據《三立新聞網》報導，這名網友分享在高雄搭乘小黃的經驗說，他一上車後，韓粉司機就立刻告訴他，「你去看看台中人多委屈，桃園人多納悶，台北人一肚子氣」，還說高雄從春節前空氣品質就很棒，開心直呼「我們韓總還沒就任的時候就把中油中鋼叫過來了」。

報導指出，最離譜的是，這名韓粉司機說，韓國瑜上任不到1個月，空氣就變好、藍天白雲，「連老鷹都有啦」。司機還稱，「因為高雄空氣變好了，蔡政府又找美國來作資料，但數據是可人為操控的」，更得意的說，他要好好享受高雄的空氣，不然回中部、回北部又不見了。

聽完這名韓粉司機的言論後，這名網友感嘆司機的說法「瞎到讓人心疼」，直言司機發表的言論有些根本與事實不符，讓他對於台灣人看待政治的點和方向感到很憂心。

臉書「打馬悍將粉絲團」分享影片酸說，只能說韓國瑜不像搞政治的，比較像搞宗教的。

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