酒駕致死處死刑 沈智慧控兩院串通打假球

2019-03-12 13:02

〔記者陳昀／台北報導〕法務部日前提出刑法修正案草案，提高酒駕刑責、累犯最重判死，行政院昨也召開跨部會審查會議初步交流意見；不過，國民黨立委沈智慧今天召開記者會，質疑民進黨政院、立院串通「打假球」，指控民進黨立委刻意阻擋她的提案、政院也遲遲未提相對法案，並呼籲民進黨政府，如果不是騙票，是真心想讓「酒駕致死處死刑」入法，就在這週五前將法案送立院審議。

沈智慧指出，她2月14日就召開記者會，是第一名提案酒駕致死刑責提高到死刑的立委，但被民進黨立委唱衰，民進黨還排5席「廢死聯盟」立委在司法法制委員會擋她的提案，她提出的條文也被民進黨召委排除在外，現在理由是要等行政院版本，她就姑且信之，但一直沒蹤影。

她質疑，不到一個月民進黨就態度180度大轉、支持她的判死提案，這很可疑又很詭異，很可能只是「虛晃一招」，目的在於平息民憤而已，不是真的想要通過這法案，民進黨在立院席次佔多數，「沒有不能通過的法律」，因此這會期就能檢驗民進黨的態度。

在酒精鎖方面，沈智慧說，2月26日在立院交通委員會的時代力量立委黃國昌、親民黨立委李鴻鈞支持下，她的提案順利併案納入修正條文，卻卡在民進黨團遲不簽字，「到底在玩什麼花樣？」她還質疑，立院民進黨團是不是被政院反對才不簽。

出席記者會的國民黨立委曾銘宗也疾聲呼籲政院提出相關提案以利審議，並針對酒駕致死安排相關配套，一是廣為宣傳、進而嚇阻，二是為法官保留一定裁量空間。

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