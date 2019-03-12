韓國瑜參加草地音樂會被砲轟作秀 市民：想念花媽！

「高雄春天藝術節 （Kaohsiung Spring Arts Festival）」昨天在臉書粉專po影片，遭網友嗆爆。（圖擷自臉書）

2019-03-12 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕由前高雄市長陳菊發起的「高雄春天藝術節」活動頗受高雄市民好評，每年都吸引不少人參與，高雄市長韓國瑜上任後也延續活動，昨天該活動臉書粉專貼出韓夫妻出席影片，並聲稱淋雨看完全程，有不少民眾看到貼文後相當不滿，稱韓遲到也未全程參與，痛批根本是在「作秀」。

「高雄春天藝術節 （Kaohsiung Spring Arts Festival）」昨天在臉書粉專po影片，稱韓國瑜夫妻出席影片，「韓市長偕夫人和三千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程， 陪著ET回家」，不料，貼文一出惹來不少民眾不滿，近250則留言中不少人砲轟韓國瑜。

有民眾爆氣痛批，「他們遲到進場還帶一堆記者進來，擋住後面視線就算，樂團都已經開始演奏了，記者還一直用閃光燈拍照，真的超級沒水準！請尊重這是一場專業的表演，不是給你們政客來作秀用的！超級沒有禮貌的市長！」

也有人表示，開始片頭幾分鐘，突然中斷，直到韓國瑜等人到場後，竟又從頭播放，並質疑韓遲到還淋雨作秀，也有人稱韓團隊根本沒看完全程。另有市民回想過去「花媽」陳菊，稱她當年低調進場聽完整場，直到結束經主持人介紹，他才知原來跟市長一起聽完音樂會。

此外，經常對政治議題發表看法的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行也留言，「小編要加入造神的行列了XD但看留言區一面倒的清醒，我對台灣的未來還是有期待。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/