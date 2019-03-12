質疑造謠農漁產品滯銷 賴清德批謝龍介：只會「話山話水」

2019-03-12 09:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，前行政院長賴清德今晨再度陪同民進黨候選人郭國文街頭拜票，批評藍營對手謝龍介，刻意誤導水果滯銷，再誇稱自己很會打通路，講得有「飛天鑽地」的本領，只是在「話山話水」，欺騙農民，他籲請鄉親睜大眼睛，讓真正做實事的人出頭。

賣力輔選的賴清德，今晨陪同郭國文到新市區街頭拜票，連日來都一大早就出現在各地路口，向過往的民眾問安，懇請支持，希望以最大的誠意，贏得鄉親的認同、力挺，很多行經的駕駛看見，都說很感動。

賴清德親自拿著麥克風向民眾喊話、拜票，也質疑謝龍介選舉操作，先「鬥臭」政府無能，造謠農漁產品的滯銷，連有一定市場行情的麻豆柚子也賣不出去，大量傾倒在曾文溪裡，再誇稱自己打通路的本事，矇騙鄉親。

賴清德指出，如此政治權謀的操弄，通路商以低於行情價收購，最後受傷害的將是農漁民，也凸顯謝龍介對地方產業的不瞭解。

賴清德懇親鄉親，不要誤信講大話的政客，選擇中央、地方都有歷練，學歷好、做實事的郭國文，讓他有機會為民服務，推動建設。

賴清德強調，第2選區涵蓋山海，以及南科，士農工商之外，還有科技產業，各項發展都重要，郭國文提出諸多優質政見，對台南未來發展助益很大，籲請各界支持。

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