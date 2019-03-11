爆地下箱涵一萬多個洞 韓國瑜：不想批評前任政府

2019-03-11 19:46

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕高雄市長今在預錄廣播節目中指出，高雄除持續填平五千坑洞，但經過探查，地下箱涵竟還有一萬多個洞，一旦汛期到來，後果不堪設想，他不想批評前任政府，但不禁讓人想問，高雄到底出了什麼事？

高市議員邱俊憲則直言韓國瑜不斷「開新視窗」，他很好奇是什麼樣的洞？為了安全，希望市府公布一萬洞在哪裡？

高市水利局說明，高市雨水下水道共有600多公里，為辦理雨水下水道普查，向內政部營建署申請同意補助經費1.225億元，自去年二月起以人力及機器，針對雨水下水道進行總體檢，目前已檢視425公里，檢視雨水下水道需修補及持續追蹤共計1萬521處。

水利局表示，部分雨水下水道因老舊出現鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂、牆面龜裂等情況，總計236處，但未達破洞情況，已動支災損金八千萬辦理修繕作業，包括岡山區河華路及梓官區同安路等9處雨水下水道已完成修復，其餘部分持續趕辦修補作業，力拚今年底前改善完成。

韓國瑜今在訪問中被問及路平等工程議題，他告訴主持人高雄狀態很辛苦，負債3000多億元，路上有5000坑洞，而颱風季節即將來臨，他請請副市長李四川整個檢查，發現排水箱涵居然又查出一萬多個洞。

「請問高雄到底發生什麼事？」韓國瑜感慨指出，現在人民看不見地下的洞，但洞要補還是不補？要花多少錢？李四川很急，他則決定要動用災害準備金，直接投入補洞，不補洞，水患一來不得了，路面又會塌掉。

韓國瑜表示，說實在不想批評前任政府、這並不公平、因為各有各的貢獻，但這（洞）很讓人擔心。

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