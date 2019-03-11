誰殺了劉家榮！促轉委員：史料證實228槍決執行者有「戴永法」

2019-03-11 20:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是二二八事件72週年，1947年3月11日這天，三民主義青年團竹東分團副團長劉家榮，遭戴姓士兵槍決於竹東往北埔山路上，事後加害者對外吹噓殺人事蹟，更在竹東開起一家麵包店。由文總監製的「少了一個之後–二二八微光」影片，比對揭露一名加害者姓名為「戴永法」，促轉會委員發文表示，這是史料上的首次證實，卻也因為追查過晚，戴永法已經逝世。

「少了一個之後–二二八微光」竹東事件影片，以受難者家屬口述歷史、竹東地方耆老回憶、專家學者和官方綏靖資料，爬梳還原發生在竹東的二二八歷史悲劇。

據新竹綏靖報告記載，三民主義青年團竹東分團副團長劉家榮與團長宋枝發，為3月1日圍攻警署的首謀，劉家榮則於3月11日被憲兵槍決正法。

究竟當時地方仕紳劉家榮為何遭難？劉的姪子劉東洲認為，劉家榮是在二二八事件爆發後被特務盯上；劉的女兒劉秀麗則說，可能是父親當年得罪區長遭到報復；但根據國防部保密局資料記載，官方認定三青團為「奸偽組織」，當局發動了對三青團的全台大殺戮。

劉東洲在影片中回憶，劉家榮被槍殺那天差不多下午5點，當時沒人知，他自己第二天去上學，有一位從北埔坐公共汽車來學校的同學說，在斬龍附近看到一個人穿著美軍軍裝的人被打死了，就躺在路邊，附近的人都不敢去報警。

女兒劉秀麗也憶及，父親出殯那天，正值農曆2月天，天氣淒風苦雨，她捧著香爐，養姊手裡拿著幡對她說，「你是唯一傳承的後代」；而她這一生最想念父親的時候，是披著白紗出嫁那天，卻沒有收到爸爸的祝福。

當年的竹東坊間盛傳，在劉家榮死後，有一名戴姓士兵逢人就吹噓是如何槍決劉家榮，人還留在竹東開了麵包店，而劉秀麗以前便曾聽過此消息，更知道那家麵包店位在哪條巷子內。

劉秀麗談及，當時她才17、18歲，當然心中非常氣、非常恨，「不過能有什麼辦法呢」；竹東鎮誌亦記載，槍殺劉家榮的20歲戴姓憲兵，退役後在竹東水泥廠福利社工作，之後開了麵包店，為竹東第一個會做包子的人，而撰寫竹東鎮誌的作者當年要去訪問戴男，都遭到拒絕。

影片製作團隊則根據官方史料比對發現，二二八事件竹東暴亂首謀抓捕，是由新竹綏靖區聯合諜報隊第九諜報組負責，其中新竹憲兵隊第九組組長名就叫「戴永法」。

因劉秀麗即便知道殺父之人住在哪，多年來仍無法親自去對質。受難者家屬、劉家榮的外孫陳俊光，則在製作團隊帶領下，親自到竹東巷子向街坊鄰居打聽麵包店主人，得知麵包店確實為戴姓外省人所開，但人早已過世，麵包店也歇業中。

劉秀麗憶及，當年很多事情不願去找他理論（指戴姓士兵），就算問了爸爸也回不來，若鬧到全竹東的人都知道，也不是很好的事情，她只想做一個平凡的人，不希望再有這樣事情發生。

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