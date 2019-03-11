總統大選維安防彈背心將買165件 每件要價...

2019-03-11 16:20

〔記者羅添斌／台北報導〕2020總統大選將在5月進入安維任務的整備期，國安人士今天說，特勤單位為做好大選維安工作，將會採購165件防彈背心，每件的價格估算，是以9900元為計算基準。

國安人士說，大選維安任務的防彈背心主要是以軟式防彈背心為主，可以穿在西裝裡頭，軟式防彈背心也比較貼身，外觀上較難分辨，警察及調查人員執行任務時，也多採軟式防彈背心，與軍隊戰鬥人員的硬式防彈背心不同。

朝野立委在審查108年度國安局預算時，曾關切國安局因應總統大選任務採購防彈背心議題，並要求國安局就此提出報告。

國安人士今天說，國安局特勤中心為因應第15任正副總統選舉安全維護對象的人身安全，及符合預算撙節原則，規劃購置3組候選人及維安編組人員所需的防彈背心，共計165件，並經分析往年廠商投標金額，市場行情，品質規格等綜合評估，是以每件9900元為經費編列基準。

他表示，採購完成的防彈背心，會在今年11月間舉行的安維編組人員結訓典禮上公開展示。

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