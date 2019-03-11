3子合體助攻未明 柯呈枋先推3帥、3大咖吸票

2019-03-11 14:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化立委補選進入最後決戰階段，國民黨候選人柯呈枋競選陣營原擬推出「燕子、漢子、禿子」3子合體（盧秀燕、侯友宜、韓國瑜）輔選，但3人時間難喬能否促成還要再喬，只好先推立院3帥和輔選3大咖來助攻，這3帥和3大咖合體已敲定後天（13日）白天和晚上直搗對手民進黨候選人黃振彥鐵票區鹿港鎮。

鹿港區是黃振彥優勢區、和美區是柯呈枋的優勢區，雙方各具資源，再過4天就要投票了，柯呈枋競選總部13日全天搶攻鹿港區，15日選前之夜回防和美區，黃振彥競選總部13日直搗和美區，15日回防鹿港區，雙方「王不見王」各有盤算，無黨籍紀慶堂繼續採取一步一腳印步調，機車掃街和路口站崗拜票。

柯呈枋競選總部13日上午10點安排「挺這柯、立院3帥（蔣萬安、江啟臣、柯呈枋）彰化合體拜票」活動，預計在鹿港鎮民族路168號「玉珍齋」餅舖前集合後，讓立院3帥合體前往鹿港第一市場催票、拜票。當晚規劃在鹿港體育場前空地舉辦造勢晚會，邀請前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫，3咖合體拉抬人氣。

柯呈枋競選總部指出，3子合體目前還在安排中，在沒有確定之前，早由宣傳車播放3子獻聲錄音挺這柯的宣傳帶，加深選民對柯呈枋的印象。

把握最後衝刺，黃振彥競選總部目前暫請於13日安排桃園市長鄭文燦陪同黃振彥掃街拜票，14日在和美鎮舉辦提燈籠造勢晚會，15日選前之夜在鹿港鎮文武廟前廣場舉辦晚會和提燈遊街，接連2天主打彰化人要燈會的民意與訴求。

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