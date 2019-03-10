馬江開「民間能源會議」 民進黨批：為核能利益護航

2019-03-10 22:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對前總統馬英九及前行政院長江宜樺今（10）日召開能源會議，民進黨發言人李明俐表示，綠色能源是世界的趨勢，更是台灣邁向先進國家，打造綠色產業，擺脫對核能依賴的正確方向。國民黨長年以來，反對綠能發展，「馬友友」們試圖為核電護航，希望民眾不要被誤導。只有綠能才能減少空汙，這是鐵的事實，阻擋綠能就是空汙的幫兇。

李明俐表示，該能源會議刻意以虛假、錯誤的說法混淆視聽，包括扭曲公投的結果，攻訐當前政府的能源轉政策，竟然提出犧牲民眾安全及健康的主張，要大幅提高核能及燃煤發電的比例，令人瞠目結舌。

李明俐表示，民進黨早在8年前日本福島核災事件時即已提出2025非核家園的主張，目的就是要在2025年前，也就是國內三座核電廠服役屆滿40年按規定逐一退場前，加快太陽光電、風力發電等綠色能源的發展，一方面以穩健的方式達到能源轉型，讓台灣人民可以免於核災的恐懼，讓5百萬民眾安心生活，不必每天暴露在核災風險中。另一方面，則可以讓台灣的綠色產業起飛，掌握自己的能源和技術，帶動綠色就業，繁榮地方經濟。為何不要創造新的產業，把綠色能源的紅利分享給全民？司馬昭之心路人皆知，馬友友們及國民黨全力反對綠色能源，不要能源轉型，關鍵就是在護航核電的利益。

李明俐指出，只有綠能才能減少空汙，這是鐵的事實。阻擋綠能就是空汙的幫兇。太陽能、風能是最潔淨的能源，是未來的能源，更是用來取代核能的最好作法。目前國內核能發電的占比不到12％，德國的綠能占比高達35％，只要有決心，由綠能取代核能絕對是穩健可行的策略。

李明俐表示，馬英九所提的以核養綠，主張10％綠能、核能20％、燃煤40％，除了要阻擋綠能外，重點是要大幅提高核電及燃煤電廠的比例，先不論要讓運轉40年的老舊核電廠延役、蓋20年的拼裝車核四重啟，包括核電廠位處地震帶等核安問題沒有解決，也找不到高放射性核廢料的最終處置場所，還要再增加燃煤發電，擴大空氣汙染?這不是空汙的幫兇又是什麼？這不是與減媒公投背道而馳嗎？

李明俐強調，民進黨政府所提出能源轉型路徑已依公投結果修正，除了廢止非核家園的期限外，也將燃煤比例降低至27％，以回應民眾關心空汙的訴求。非核家園仍是台灣社會的最大共識，也明定在環境基本法中。民進黨將會和全民一起努力，破除似是而非的假訊息，讓台灣安全、安心及永續的家園。

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