擁核方開「民間能源會議」 環團：山寨版

2019-03-06 18:59

〔記者劉力仁／台北報導〕環保團體3月11日將召開「民間能源會議」，擁核方則提前一天於3月10日召開「民間能源會議」，雙方互別苗頭，環保團體強調曾於1998、2009、2015三度舉辦「民間能源會議」，擁核方的「民間能源會議」為「山寨版」，刻意混淆視聽、魚目混珠。

台灣環境保護聯盟、全國廢核行動平台、台灣再生能源推動聯盟、媽媽監督核電廠聯盟、台灣教授協會、台灣基督長老教會等民間團體，今天召開記者會，宣布將於311舉辦民間能源會議，會中將追思福島核災受難者，並分「記取福島核災的啟示」、「再生能源的發展」「從綠能假新聞談再生能源的未來」、「非核家園與能源轉型」等議程。

綠色公民行動聯盟將播映日本反核抗議活動影片、綠色和平公佈「福島核災八週年：輻射污染現況」，綠色消費基金會方儉於日本現場直播。媽媽監督核電廠聯盟徐光蓉教授作「福島災後的國際核電發展趨勢」專題演講。

會議中也邀請北海岸、東北角等當地居地、立法委員與專家學者，展望再生能源未來，由實務工作者與專家，分享太陽能、地熱能、生質能等再生能源、探討智慧電網現代電網的基礎建設。台大陳文山教授的專題報告「不容再忽視斷層對核電廠的威脅」、詹順貴律師分析「核四啟封商轉」與「藉煤增核」公投案之合法性。

不過，馬英九基金會與長風基金會將於3月10日於張榮發基金會召開「民間能源會議」，由馬英九和江宜樺親自主持，將廣邀民間產業、企業、學界等，對現在的政府和2020的政府提出能源相關配比建議，也不排除推動第二階段公投，重啟核四以及核一、二、三延役。

環保聯盟前會長施信民表示，馬江倡議核四啟封商轉，並支持重啟核四的公投，一般民眾會誤以為只要重啟馬上可以來電，事實不然。2014年馬江封存核四，深知核四尚未完工，重啟並不是馬上可以發電，必須投入巨額的金錢和很長的時間才或許可能發電。

今天上午擁核人士黃士修現身環團記者會，他表示環盟的宣傳、口號、文宣、立場，完全與執政黨一致，環團的能源會議應該稱之為「準官方能源會議」 ，並非「民間能源會議」。

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