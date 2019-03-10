馬批蔡政府頭埋在沙裡 行政院反擊：埋在沙裡的是馬英九

2019-03-10 19:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九今日出席「2019民間能源會議」，他質疑蔡政府能源政策是「把頭埋在沙裡，不願面對事實與民意」，2025年非核家園目標太樂觀，廢核將造成缺電，將傷害台灣經濟發展；對此，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）反批，把頭埋在沙裡的是馬前總統，請理性面對核廢料何處去。

Kolas Yotaka指出，希望馬前總統要理性面對核廢料何處去的問題，關於長達17分鐘發言，提出冰冷的數字，卻始終沒有說明，八年總統任內為何無法將低放射性核廢料遷出蘭嶼。

Kolas Yotaka質疑，馬前總統應該很清楚，其原因就是「沒有其他縣市願意接收核廢料」。如果台灣沒有縣市願意接收核廢料，且核廢所到之處人人抵制，那政府要如何說服人民支持繼續擁核？

Kolas Yotaka反問，如果馬前總統認為現有技術已經有能力把高危險的核廢料變安全，還說「安全不是問題」，那還是要請問馬前總統，所謂「安全」核廢料可以放在哪一個縣市？

Kolas Yotaka強調，現在政府面對公投結果，即刻依公投結果修法，依公投主文取消2025非核家園的期限，經濟部也負責任提出未來的能源配比，也不斷表達穩定供電的決心，希望擁核者可理性面對台灣人民的生命財產安全問題，也不能把頭埋在沙裡。

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